Kátia Aveiro, irmão de Cristiano Ronaldo, voltou a recorrer ao Instagram para opinar sobre a Bola de Ouro, que ontem foi atribuída a Luka Modric.

“Melhor jogador do mundo para quem entende de futebol, claro”, escreveu na legenda da fotografia, onde aparece o irmão com a Bola de Ouro, que lhe foi atribuída no ano passado.

Kátia Aveiro volta, assim, a mostrar a sua preocupação com o mundo do futebol, deixando bem claro que, para si, o CR7 continua a ser o detentor desse ‘galardão’.