Kátia Aveiro acaba de vez com rumores de gravidez de Georgina Rodríguez

A vinda de Georgina Rodríguez a Portugal com um vestido justo fez surgir rumores de uma segunda gravidez. Isto porque o modelo escolhido mostra uma barriga mais saliente.

No entanto, Katia Aveiro, grávida de quatro meses, decidiu colocar um ponto final em torno desta especulação. No Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo garantiu que não há mais grávidas na família sem ser ela. “A única grávida da família. Ok, gente?”, escreveu na legenda da fotografia onde aparece com a mão na barriga.

Depois desta publicação, parece que, afinal, foi mesmo o vestido escolhido pela namorada de CR7 que a tramou.

Recorde-se que tudo começou quando Georgina Rodríguez estava a aplaudir Cristiano Ronaldo no Estádio da Luz, no dia 25 de Março, no jogo da Selecção Nacional contra a Sérvia (1-1), saltando à vista a barriga saliente. Situação que fez com que os órgãos de comunicação social especulassem que iriam ter mais um filho.