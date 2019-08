Jorge Gabriel enaltece segurança do Porto Santo depois de perder os óculos de sol

O conhecido apresentador de televisão, Jorge Gabriel, enalteceu através de uma publicação efectuada no Facebook a segurança do Porto Santo depois de perder os óculos de sol num sítio público.

“Por muito estranho que pareça mostro-vos os meus óculos para vos provar uma das maiores virtudes do Porto Santo, a segurança. Perdi-os num sítio público e reencontrei-os exactamente no mesmo lugar. Ontem passou-se o mesmo com uma carteira de um amigo. Porto Santo é isto”, escreveu Jorge Gabriel, que já manifestou publicamente, por diversas ocasiões, a ‘paixão’ que nutre pela Ilha Dourada.