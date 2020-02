Jessica Athayde com filho na Madeira, local onde descobriu que ia ser mãe

Parece que a ilha a Madeira é o verdadeiro refúgio de Inverno das celebridades portuguesas, que trocam as temperaturas mais frias do território continental pelo sol que se faz sentir na Ilha. Depois de Sara Matos e Filipa Areosa, foi a vez de Jessica Athayde partilhar nas redes sociais fotos da sua ‘escapidinha’ na Região.

A actriz, de 34 anos, que foi mãe pela primeira vez há cerca de sete meses, está a aproveitar uns dias de descanso na companhia do filho, Oliver (fruto da relação, entretanto terminada, com Diogo Amaral).

“Hoje já estamos no mar e ele tem menos frio do que eu. Amigas agarrem na criançada e venham, não há melhor que isto”, escreveu a ex-moranguita numa publicação do Instragram.