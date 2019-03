Já sabe como vai ‘enterrar o osso’?

São várias as propostas de diversão para este sábado, 9 de Março, com vários espaços a desenvolver o seu cartaz para o dia mais conhecido como o ‘Enterro do Osso’. O Diário deixa-lhe cinco sugestões para encerrar o Carnaval da melhor forma.

1. Ritmo diabólico com DJEFF nas Vespas Club

No próximo sábado, Dj Oxy irá aquecer a pista para o DJ internacional DJEFF. O artista luso-angolano, presente no TOP 30 de 2017 do Portal 100%, vem às Vespas na noite do ‘Enterro do Osso’ para fechar o ritmo diabólico do Carnaval de 2019,

No Jam com Ricardo Campos e Maurilio Freitas, e no Marginal as sonoridades mais electrónicas estão a cargo de Nelson Caires.