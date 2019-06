Já provou os nossos fabulosos escalopes?

Os escalopes são uma das especialidades do Klenk’s Café, no Caniço de Baixo. Com uma considerável variedade em termos de molhos e de acompanhamentos, não acreditamos que acabe de ler este texto sem querer cá passar para experimentar!

No Klenk’s Café fazemos, habitualmente, escalopes com três molhos (pimentão e cebola em molho de tomate; caçador, com natas, cebola e cogumelos e ainda o molho de queijo derretido). Contudo, também servimos sem molho e até poderemos, na ocasião, ter outros molhos também, é só perguntar!

Nos escalopes, o acompanhamento também é variado, sendo os mais comuns com batata, salada mista ou legumes do dia. A opção é sua!

Recordamos que, no nosso restaurante, apenas trabalhamos com ingredientes frescos e evitamos a todo o custo os enlatados, congelados ou refrigerados.

A cozinha do nosso restaurante está aberta todos os dias das 11h às 22h, excepto à terça-feira, dia em que o restaurante está encerrado.

Visite-nos!

Contactos:

Estrada Ponta da Oliveira 57, Caniço

Telefone: 291 934 316