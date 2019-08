Já provou o nosso Bacalhau Grelhado na Brasa?

O Restaurante Miradouro é conhecido principalmente pelo Frango servido no Fogareiro, mas também temos no nosso menu outros pratos de destaque, como as especialidades da Parrilha, Parrilhada, Espetada Regional, Bacalhau na Brasa e a nossa deliciosa Francesinha.

A típica posta de Bacalhau é mais uma das iguarias do nosso restaurante. Os aficcionados do Bacalhau não podem perder esta oportunidade de experimentar um bom Bacalhau Grelhado na Brasa!

Confira os nossos pratos do dia para esta semana:

Terça-feira : Frango Assado.

Quarta-feira: Feriado.

Quinta-feira: Strogonoff de Porco

Sexta-feira: Milho Quente com Bife de Atum.

Preço do Prato do Dia: 5.50€

Aguardamos a sua visita!

Saiba mais sobre nós através da nossa página do Facebook.

Telefone: 291742165