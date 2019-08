Já pode começar a treinar o seu cão para o 3.º Desfile Canino, no Lido

Tem pouco mais de um mês para preparar o seu cão para o 3.º Desfile Canino, que se realiza no próximo dia 21 de Setembro, às 15 horas, nos jardins do Lido, no Funchal.

Há prémios para o cão mais bonito, para o cão mais resistente e para o cão mais ágil e inteligente.

As inscrições podem ser feitas no Hospital Veterinário da Madeira, em qualquer clínica Vetmedis, através do email [email protected], do número 291744552 ou no local do evento.

“O preço de inscrição recomendado é 5 euros nos mealheiros da associação Animad! Poderá também fazer por transferência para o Iban da Associação Animad!”, informou a associação na sua página de Facebook.