Já nasceu a filha de Kátia Aveiro

Já nasceu a filha de Katia Aveiro. A pequena Valentina chegou ao mundo esta terça-feira, dia 27 de Agosto.

A notícia foi dada nas redes sociais pela irmã de Ronaldo, onde partilhou uma fotografia junto com a filha e o pai do ‘rebento’.

“E quando pensamos que temos o coração cheio, esgotado de tanto amor, vem um pingo de gente de quase 3,5kg, 51 centímetros, de parto normal e, graças a Deus, cheia de saúde, fazer ver que ainda tenho tanta coisa para viver e aprender!!!! E, principalmente, para amar com todas as minhas (nossas) forças.... Completamente apaixonada pela minha filha ... Ontem dia 27 de Agosto às 20h30, nasceu mais um pedaço de mim, (de nós, minha e do pai). Obrigada a todos pelas mensagens. Agora é cuidar dela e de mim ... Pois há tanta coisa lá fora, que lhe quero ensinar e contar”, lê-se na publicação feita no Instagram.

Recorde-se que Katia Aveiro tem outros dois filhos. Rodrigo, 19 anos, e Dinis, de 9.