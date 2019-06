Já conhece os nossos frutos secos cobertos com vários tipos de chocolate?

Já experimentou os nossos frutos secos cobertos com vários tipos de chocolates? São simplesmente deliciosos – sendo que alguns deles até são cobertos com chocolate sem açúcar - e estão disponíveis em todas as nossas lojas, embalados ou a granel. Assim, pode servir-se e fazer as suas próprias misturas!

Neste caso em particular, o objectivo da UAU Cacau é juntar um bom chocolate a um bom fruto seco e fazê-lo o mais saudável possível.

Visite as nossas lojas e venha conhecer estas deliciosas opções. Temos a certeza de que ficará surpreendido com as nossas saborosas combinações!

Aguardamos a sua visita!

Contactos:

UAU Cacau

Rua da Queimada de Baixo, 11, Funchal

- Centro Comercial La Vie, Funchal

- Mercado dos Lavradores, Loja 19, Funchal

- Aeroporto da Madeira (Partidas)

Site: https://www.uaucacau.com/

Facebook: https://www.facebook.com/uaucacaubytonyfernandes/