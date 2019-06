Já conhece o nosso espaço CHOCOLAT’ IN by UAU Cacau no La Vie?

Já conhece o nosso espaço CHOCOLAT’ IN by UAU Cacau no Centro Comercial La Vie? Situado no piso 2, aqui encontra opções deliciosas que só a UAU Cacau tem e sabe oferecer, como chocolates únicos e exclusivos UAU Cacau ou gelados artesanais com sabores a frutas e chocolates, tudo de produção própria!

Neste nosso espaço há ainda uma grande variedade de produtos diferentes, como vários tipos de embalagens temáticas para os chocolates, tornando os seus momentos mais especiais.

Outra deliciosa opção: não deixe de experimentar a nossa pastelaria toda virada para o mundo do chocolate e fruta!

Como somos parceiros de referência NESPRESSO, aqui pode apreciar um bom café sempre acompanhado de um chocolate do dia ou à sua escolha, ou ir mais além e apreciar as nossas receitas à base de café, refrescantes ou quentes. Tudo bons motivos para que nos visite! Aguardamos por si e dê um toque mais doce aos seus dias com a UAU Cacau!

Contactos:

UAU Cacau

Rua da Queimada de Baixo, 11, Funchal

- Centro Comercial La Vie, Funchal

- Mercado dos Lavradores, Loja 19, Funchal

Site: https://www.uaucacau.com/

Facebook: https://www.facebook.com/uaucacaubytonyfernandes/