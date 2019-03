Irmão de Ronaldo faz hoje 44 anos

O irmão de Cristiano Ronaldo está de parabéns. Hugo Aveiro completa hoje 44 anos. A mãe, Dolores Aveiro, e a irmã, Kátia Aveiro, recorreram à suas páginas do Instagram para mostrar o quanto gostam do ‘mano’ mais velho. Ambas disseram que têm orgulho no seu percurso de vida.

Veja as mensagens na íntegra:

Dolores Aveiro

“O meu filhote mais velho cumpre hoje mais um ano de vida. Faz 44 anos que fui mãe pela segunda vez, orgulho no teu percurso meu filho. Só desejo que Deus te conceda muita saúde porque o resto eu sei que tu corres atrás”.

Kátia Aveiro

“Meu preto faz aniversário... Sei que tu não ligas muito a palavras e a conversas longas (que te irritas quando começo a abraçar-te a beijar e lambuzar com carinhos tantas vezes quando estamos juntos) mas eu sei que tu sabes o quanto eu te amo e és valioso para mim, coisa que faço questão de falar-te sempre que estamos juntos. És muito importante para mim mano e quero te desejar tudo o que uma irmã deseja a um irmão. Tenho tanto orgulho de ser tua irmã ...Que Deus te conceda muita saúde que o resto a gente tá cá para o que der e vier .. feliz aniversário amor da mana”.