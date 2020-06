Intertours com agência da Camacha e do Largo do Phelps a funcionar

Caros amigos e parceiros,

Desde o passado dia 4 que podem voltar a encontrar-nos nas nossas agências da Camacha e do Largo do Phelps com os seguintes horários de atendimento:

Camacha

De Segunda a Sexta - das 15h00 às 17h00

Largo do Phelps

De Segunda a Sexta - das 14h30 às 17h30

O horário e a equipa serão por enquanto reduzidos, contudo todos os nossos serviços estão operacionais e em consonância com as medidas de segurança e higiene exigidas pela DGS, assim como as Boas Práticas – Covid Safe Tourism recomendadas pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Estamos gratos por contar convosco e esperamos receber a vossa visita em breve.

Até já,

A Equipa Intertours