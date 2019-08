$!Inspire-se e comece o dia a fazer exercício como Georgina

Cristiano Ronaldo não brinca quando toca a exercício físico e a namorada, Georgina Rodríguez, também não.

A modelo começou o domingo no ginásio com um treino intenso, que a própria fez questão de mostrar nas redes sociais.

No vídeo publicado no InstaStories é possível ver Georgina concentrada enquanto faz exercício com uma barra. O resultado (leia-se a invejável forma física) está à vista.