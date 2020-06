Inscrições abertas para o próximo ano lectivo na Academia de Línguas da Madeira

O ano tem sido atribulado e o futuro próximo ainda é incerto, mas as boas tradições são para manter.

Como se tornou habitual, a Academia de Línguas da Madeira (ALM) volta a pontuar o Verão com os seus cursos intensivos: durante os próximos três meses, qualquer pessoa interessada em aprender ou relembrar uma língua estrangeira, pode inscrever-se e preparar-se para três recompensadoras semanas de aprendizagem, durante duas horas por dia, de segunda a sexta-feira.

De 13 a 31 de Julho, de 03 a 24 de Agosto e de 24 de Agosto a 11 de Setembro, a ALM está pronta para receber os seus alunos da “estação quente”.

Os cursos, muito provavelmente, serão ministrados online, através de plataformas digitais. Contudo, logo que seja possível retomar o ensino presencial, a equipa da ALM lá estará, pronta para entrar em acção.

As pré-inscrições podem ser feitas no site da Academia de Línguas, em https://alm-madeira.com/cursos/inscricoes/, ou directamente na secretaria, à Rua do Ribeirinho de Baixo, nº 33 B, 2º Andar.

Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano e até mesmo Português, quer para estrangeiros quer para luso-descendentes, é só escolher e avançar.

Basta juntar um grupo de amigos para garantir o número mínimo de alunos necessários para abrir um curso intensivo, seja qual for a língua escolhida.

Para além dos cursos intensivos, a ALM já abriu as inscrições para o próximo ano lectivo: até 30 de Junho, quer as novas matrículas quer as renovações beneficiam de um desconto de 10%, num processo que brevemente será disponibilizado online.

Para qualquer dúvida ou informação adicional, é só fazer uma visita à ALM, presencialmente ou através de www.alm-madeira.com, ou contactar através dos vários canais disponíveis.

Telefone: 291 231 069

email geral - [email protected]