O evento decorre já esta sexta-feira, dia 26, no Capoeira Lounge Bar, entre as 19:00 e as 01:00. O buffet de snacks tem início às 19:00, 15€ por pessoa, com uma bebida da casa incluída. A animação está a cargo do DJ Phill.me que promete uma mágica viagem aos sons funk e reggae, propícios a um bom pé de dança. Faça já a sua reserva.

Buffet – Reservas obrigatórias | Contactos: 291 930 930

Rua Baden Powell, Galo Resort Hotels, Complexo Lido Galomar, piso-2