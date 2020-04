HBO Portugal sugere lista de 30 sugestões entre filmes, documentários e conteúdos kids

Com cada vez mais pessoas em casa, de todas as idades, à procura de novos conteúdos para passarem o tempo, a HBO Portugal preparou uma lista de 30 sugestões entre filmes, documentários e conteúdos kids, disponíveis no serviço, em paralelo com todas as suas séries de qualidade.

Filmes

• Contágio

• Rocky (I, II, III, IV e v)

• Interstellar

• A Vida é Bela

• Sacanas Sem Lei

• Dunkirk

• Moneyball - Jogada de Risco

• It

• Um Sogro do Pior

• Brexit

A estrear em Abril

• Sniper Americano - Dia 3

• Esquadrão Suicida - Dia 3

• Viver Depois de Ti - Dia 3

• Beleza Colateral - Dia 10

• T2: Trainspotting - Dia 22

• Cartas de Guerra - Dia 25

Documentários

• McMillions

• Axios

• O Pioneiro

• Atlanta’s Missing and Murdered: The Lost Children

Conteúdos Kids

• Tom e Jerry: Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate

• O Departamento das Coisas Mágicas

• Madagascar

• O Panda do Kung Fu

• O Gato das Botas

• Os Croods

• Como Treinares o teu Dragão

A estrear em Abril

• Nós, Os Ursos - Temporada 2: Novos Episódios - Dia 3

• Scooby-Doo - Dia 7

• Dorothy e o Feiticeiro de Oz - Temporada 2: Novos Episódios - Dia 10