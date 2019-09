Haddaway, ícone musical dos anos 90, já está na Madeira para actuar sexta-feira no Funchal

Já chegou à Madeira aquele que é um dos ícones musicais mundiais dos anos 90 e que hoje continua a actuar um pouco por todo o Mundo devido à crescente onda revivalista dessa época. Nestor Alexander Haddaway, ou simplesmente Haddaway, já está na ilha para dar espectáculo, na próxima sexta-feira à noite, 27 de Setembro, por ocasião do aniversário do ‘23 Vintage Bar’, que celebra a efeméride no espaço do Café do Teatro. Será a primeira vez que actuará na Madeira o cantor de sucessos como ‘What is Love’, ‘I Miss You’, entre tantos outros.

“O artista chegou mais cedo para aproveitar para passar cá uns dias de férias”, explica Dário Silva, responsável pelo Grupo Café do Teatro.

“Os convites para este super aniversário podem ser levantados no 23 Vintage Bar e no Café do Teatro”, relembra a organização.