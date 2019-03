Há três estreias nos cinemas da Madeira que pode ver esta noite

Hoje é noite de estreia nos cinemas da Madeira. ‘Capitã Marvel’, a comédia ‘Uns Pais do Pior’ e o filme português ‘Snu’ chegam hoje ao grande ecrã e são boas propostas para o Roteiro desta noite, 7 de Março.

Inspirado na Banda Desenhada da Marvel, o filme ‘Capitão Marvel’ é dirigido por Anna Boden e Ryan Fleck, escrito por Geneva Robertson-Dworet, e tem Brie Larson no papel principal de súper-heroína. O filme conta a inda com as interpretações de Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, Mckenna Grace, Clark Gregg e Jude Law.

A história segue Carol Danvers mostrando como ela se torna a heroína Capitã Marvel, tudo isso enquanto a Terra é capturada no centro de uma guerra intergaláctica entre dois mundos alienígenas - Kree e Skrull.

Na comédia ‘Uns Pais do Pior’, Alec Baldwin e Salma Hayek interpretam um casal de classe média alta que regressa a casa depois de deixarem a sua única filha na faculdade. O problema é que os dois estão completamente falidos.

Numa produção portuguesa, SNU chega às salas de cinema e conta a história de Ebba Merete Seidenfaden, a editora dinamarquesa que ficou conhecida por todos como Snu Abecassis e o seu romance com Francisco Sá Carneiro. O filme junta vários actores portugueses, como Inês Castel-Branco, no papel de Snu Abecassis, e Pedro Almendra, interpretando Francisco Sá Carneiro.

Com realização de Patrícia Sequeira, autoria de Cláudia Clemente e consultoria histórica de Helena Matos, Snu baseia-se nas biografias de Snu Abecassis e Francisco Sá Carneiro, bem como em documentação da época.

Assista aos trailers dos filmes.