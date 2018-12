Georgina Rodríguez partilhou um instastorie com um vídeo, onde mostra um momento de diversão com os filhos. A namorada de Cristiano Ronaldo escreveu: “Quando a mãe é pior do que os filhos”.

No vídeo é possível ver Eva e Alana Martina a serem ‘guiadas’ por Georgina Rodríguez no pequeno ‘BMW’ que as crianças parecem adorar, isto a contar pela cara de alegria de ambas.