Georgina Rodríguez recorreu, esta segunda-feira (dia 4 de Maio), às redes sociais para anunciar aos seus seguidores que está a usar a sua imagem pública para ajudar no combate à pandemia de covid-19.

A companheira de Cristiano Ronaldo revelou que fez uma parceria com a marca ‘Bella Canvas’ para doar 20 mil máscaras a duas instituições espanholas: a ‘Nuevo Futuro’, que trabalha com jovens desfavorecidos, e a ‘Fundación Esfera’, que luta pela inclusão de pessoas com incapacidade intelectual.

“Usar uma máscara é um acto fundamental para proteger todos da propagação do Covid-19. Como grande comunidade que somos, podemos reduzir o número de pessoas afectadas por esta doença e salvar o mundo com um ato tão simples quanto o de nos protegermos. Por favor, vamos continuar a espalhando esta mensagem. Juntos vamos superar”, apelou ainda a modelo na mesma publicação. Às palavras juntou uma fotografia onde dá o exemplo, posando precisamente de máscara no rosto.

Após quase dois meses na Madeira, Georgina Rodríguez acompanhou hoje Ronaldo no regresso a Turim.