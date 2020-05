$!Georgina promove leilão de roupas on-line para ajudar hospitais espanhóis

Depois de doar 20 mil máscaras, Georgina Rodríguez continua empenhada em ajudar na luta contra a covid-19.

A companheira de Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para promover um leilão de roupas solidário, a através da aplicação LESS_APP.

Conforme já havia anunciado no Instagram, no último fim-de-semana, Gio vai agora leiloar uma camisola do craque da Juventus e outras peças de roupa suas, com os fundos a reverterem para hospitais de Espanha.

“Estamos a passar por um momento horrível, no qual hospitais, enfermeiros, médicos, todo o pessoal sanitário e pacientes com o coronavírus precisam da nossa ajuda. A Espanha está a sofrer muito devido à pandemia de covid-19 e, por isso, quero ajudar”, escreveu na rede social Instagram