Georgina põe família a ‘brincar aos pasteleiros’

Georgina Rodríguez continua a fazer as delícias dos fãs ao divulgar os momentos passados em família com Cristiano Ronaldo, durante a quarentena na Madeira.

Após festejarem a Páscoa, a namorada do craque da Juventus revelou uma imagem em que os filhos do jogador surgem brincar aos pasteleiros. Ronaldo não resistiu e partilhou a foto na sua conta de Instagram.

O casal tem, de resto, partilhado vários momentos com as crianças nas redes sociais. Recentemente, CR7 mostrou-se a treinar em casa com a ajuda dos filhos mais novos.