Georgina mostra dotes de ‘caminheira’ na Ponta de São Lourenço

Depois de Cristiano Ronaldo ter partilhado uma caminhada pela Ponta de São Lourenço, no Caniçal, é a vez de Georgina Rodrigues mostrar os seus dotes de ‘caminheira’.

A namorada do madeirense também fez questão de mostrar no Instagram as belezas da Madeira, partilhando com os fãs e seguidores uma fotografia do percurso que fez à Ponta de São Lourenço, com Ronaldo e Cristianinho. Um momento para voltar a exibir a forma física.