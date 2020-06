Galo Resort lança escapadinhas de duas noites e pacotes especiais

Este verão convidamo-lo a ficar na ilha e as opções não poderiam ser melhores! Com abertura agendada já no início de Julho, os hotéis do Galo Resort no Caniço celebram esta reabertura com escapadinhas e pacotes especiais a preços muito convidativos. Aproveite e faça férias mesmo aqui!

As escapadinhas de duas noites incluem acomodação em regime de pequeno-almoço no hotel Galosol e aqui pode escolher só acomodação por 94,5€, acomodação e baptismo de mergulho no mar por 155€ ou acomodação de uma noite experiência glamping numa eco-cabana junto à Reserva Natural do Garajau com um jantar no restaurante Atlantis por apenas 98€.

Já no Alpino Atlântico, num registo holístico e por apenas 199€ preparamos um programa Ashoka Ayurveda para quem pretende reforçar o seu sistema imunitário. Este pacote especial inclui acomodação de duas noites, pensão completa vegetariana e programa Ashoka Ayurveda: Pranayama/exercício respiratório e Yoga em grupo (duração aproximada 1h50m), consulta e aconselhamento individual em matéria de Nutrição com o nosso especialista ayurvédico (duração aprox. 30-45min.), tratamento especial para reforçar o sistema imunitário 2 x (duração aprox. 45 e 60 min) e ainda oferta de kit de reforço imunitário (limpador de língua, óleo bucal, Chyawanprash-Mus).

Já os pacotes de 7 noites combinam a acomodação com diversas actividades na natureza como tours de kayake, passeios de catamaran, mergulho, caminhadas ou programa gastronómico. Tudo isto com preços a partir de 329€. De relembrar que todos os nossos hóspedes têm acesso a todas as facilidades comuns do resort, designadamente complexo balnear, piscinas interior e exterior e ginásio.

Preços por pessoa, em quarto duplo, vista jardim.

Todas estas ofertas estão disponíveis de 02 de Julho até 31 de Agosto no website galoresort.com e agências locais.

Mais informações: [email protected] 291 930 930