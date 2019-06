Galo oferece uma noite na natureza

No complexo balnear do Lido Galomar, parte da reserva natural do Garajau, encontramos uma pequena eco-cabana mesmo em frente ao mar. Com traços rústicos, construída com troncos de madeira, aqui não existem paredes, apenas leves cortinas que recomendamos que fiquem abertas. Este é um lugar de sonho onde o sol desperta suavemente e convida para um mergulho no mar. O ambiente é romântico e uma cama de casal é a garantia de que podemos pernoitar com todo conforto, já o pequeno-almoço, em formato buffet, é servido no Restaurante Atlantis com vista panorâmica para o mar.

Galo Glamping - Experiência de uma noite para duas pessoas

Dias de semana

Acomodação de uma noite 2 pessoas + pequeno-almoço buffet 90€

Acomodação de uma noite 2 pessoas + pequeno-almoço buffet + Jantar Romântico 170€

Fins-de-semana

Acomodação de uma noite 2 pessoas + pequeno-almoço buffet 130€

Acomodação de uma noite 2 pessoas + pequeno-almoço buffet + Jantar Romântico 210€

Localização

Complexo Balnear Lido Galomar

Rua Baden Powell, Caniço de Baixo

Reservas 291 930 930 [email protected]