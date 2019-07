Friday Calling - Bandas revelação

Já estava com saudades daquelas noites de sexta-feira repletas de boa música? Não desespere, o Friday Calling está de volta!

É já esta sexta-feira, 5 de Julho, que reabrem as portas do principal palco revelação na Madeira. A partir das 22h00, a banda Kairos animará o terraço da Praça do Mar com muita música e boa disposição. O espaço é aberto a todos e os preços convidativos.

Kairos é um grupo musical que se juntou a partir de uma oportunidade casual, em 2018. Foi em acústico que o público os foi conhecendo melhor. O trio (composto por guitarra, vozes e percussão) foi ganhando o carinho do público que frequentava um recente espaço na Zona Velha do Funchal (Taberninha Zé Vitória), onde actuava quinzenalmente às sextas-feiras. A partir daí foram surgindo rapidamente outros convites, inclusive para a RTP Madeira, e para eventos maiores na Região, nomeadamente nas Festas Gastronómicas de Santa Cruz, Santana e Caniço, Festas da Sé, Festa do Vinho na Ribeira Brava, Música nas Capelas, entre outros, sendo o feedback do público sempre muito positivo. O repertório de Kairos é bastante diversificado, sendo ajustado ao tipo de espectáculo, ao ambiente e ao público, sempre com a boa disposição característica do grupo. Os temas variam desde hits dos anos 70 aos mais variados géneros como pop, rock, reggae, R&B, Soul, Jazz, Bossa, chegando também ao Fado, sempre com as suas próprias versões das músicas que apresentam.

Os membros de Kairos têm todos a mesma ambição: fazer crescer a banda e apresentar-se cada vez mais e em palcos maiores. Por esse motivo, decidiram recentemente apostar num formato quarteto, juntando agora as teclas.

O grupo é formado por:

- Cristina Coelho (Voz)

- Ricardo Canessa (Guitarra/Baixo e Voz)

- Miguel Moreira (Percussão/Bateria)

- João Freches (Teclas)

Por tudo isto, do que estás à espera? Junta a tua malta, os teus amigos e anda conhecer o que a Madeira tem de bom!

Friday Calling... If you rock we rock!