Dolores Aveiro assistiu à partida entre o Benfica e o Sporting.

Nas fotografias, é possível visualizar que a mãe de Ronaldo está incrédula com a performance do Sporting, isto porque o clube de Alvalade sofreu uma derrota pesada por 5-0, no Estádio Algarve, onde se jogou a Supertaça portuguesa de futebol.

Recorde-se que os golos foram apontados por Rafa, aos 40 minutos, Pizzi, aos 60 e 75, Grimaldo, aos 64, e Chiquinho, aos 90.