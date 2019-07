Fórum Madeira recebe milhares de crianças para ver os Dinossauros

Está patente ao público, até ao próximo dia 12 de agosto, na Praça Central do Fórum Madeira, a exposição “ Dino’s Live”. Uma exposição que conta com seis espécies de dinossauros à escala real : o Tyrannossaurus, Carnotaurus, Paquicephalosaurus, Styracosaurus; Iguanodon e o Velociraptor ( que pode ser visto no piso 2), bem como uma série de actividades lúdico-educativas que vão ensinar os mais pequenos tudo sobre a pré-história !

Com entrada gratuita para toda a família, pode ser visitada de segunda a domingo, no horário de funcionamento do centro comercial.

Na Praça Central do Fórum, há ainda a possibilidade de ver a “Dino Fotos”, decorada com as fotos mais originais tiradas junto dos dinossauros!

As crianças dos 4 aos 12 anos podem divertir-se, também, na Dino Escavações, onde utilizarão pás e escovas para encontrarem os ossos que por ali estão escondidos.

Relativamente ao horário de funcionamento, durante a semana, as visitas acontecem das 17h às 21h e aos fins- de -semana das 11h às 13h; das 14h às 19h ou das 19h às 21h.

As visitas das escolas, ATL’S e/ou outras actividades de verão deverão ser agendadas previamente.