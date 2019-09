Fórum Madeira promove ‘sunsets’ todas as terças e quintas de Setembro

O centro comercial gerido pela Multi Portugal, prepara-se para se despedir do Verão ao som da melhor música com os ‘Fórum Madeira Sunsets’: um brinde aos finais de tarde ao pôr do sol, com música e muita diversão, todas as terças e quintas-feiras de Setembro, das 19 às 22 horas, no Piso 2, do Forum Madeira.

O objectivo do centro é proporcionar aos visitantes “um momento descontraído de música ao vivo, num espaço onde poderão aproveitar para reunir os amigos e conviver enquanto o sol se põe”.

Hélio Lucas, de nome artístico Ivanhelio, será o responsável pela selecção musical. Natural da ilha da Madeira, desde novo que é um entusiasta da música electrónica, tendo já tido oportunidade de partilhar esta sua paixão com o público em inúmeras actuações ao vivo.

Assim, o convite é para que os visitantes possam aproveitar o final do dia para visitar o centro e deixar-se conquistar pelas sonoridades do Deep House e House Techno, que são já imagem de marca de Hélio Lucas, que a cada actuação aproveita também para revisitar alguns clássicos da música, numa viagem de emoções a não perder.

Os sunsets são de entrada gratuita e não está sujeita ao levantamento de entradas prévias.