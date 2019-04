Fórum Madeira lança ‘app’ na 13.ª Edição do Fórum Madeira Fashion

A 13.ª edição do Fórum Madeira Fashion, que acontece de 5 e 6 de Abril, apresenta-se ao público mais tecnológica do que nunca. A partir de amanhã será possível descarregar a aplicação exclusivamente dedicada ao desfile e fazer uso de Realidade Aumentada para o expandir e ver a novas dimensões, inspiradas no tema do mar.

Cenários, luzes, músicas, objectos e elementos subaquáticos que acompanham o próprio desfile, modificando-se à medida que o mesmo evolui.

Além disso, será possível a cada desfile visualizar o conjunto e todos os produtos que o constituem com a possibilidade de guardá-lo numa lista personalizada para posteriormente comprar.

Pode descarregar a aplicação através do site ou utilizando o QRCODE disponível nos cartazes.