Forum Madeira acolhe o melhor do vinho e gastronomia no Portugal Wine Fest

Prepare-se para conhecer o melhor do vinho e da gastronomia regional e nacional nos próximos dias 28 e 29 de Junho, entre as 16h e as 23h, no Portugal Wine Fest! O Forum Madeira centro gerido pela Multi Portugal, volta a receber, durante dois dias, esta mostra do melhor que Portugal e a Região têm para oferecer a estes dois níveis. A segunda edição consecutiva do Portugal Wine Fest, organizado em parceria com a Terroir Portugal, regressa, assim, à Praça Central do Forum Madeira, para um evento que irá reunir dezenas de nomes reconhecidos dos sectores dos vinhos e gastronomia, conceituados chefes de cozinha regional, formações e muito mais.

O primeiro dia será essencialmente dedicado aos vinhos e contará com diversas experiências de degustação e harmonização, permitindo ao público conhecer melhor alguns travos e sabores e como combiná-los da melhor forma. Para ajudar nessa tarefa, o escanção Francisco Oliveira, envolvido no projecto JNcQUOI, estará presente para uma viagem pelos vinhos do Douro e Dão. Posteriormente, Francisco Albuquerque, da Madeira Wine Company, conduzirá uma experiência de harmonização de vinhos da Madeira com queijos e charcutaria e o Chef Octávio Freitas irá proporcionar uma experiência de cozinha.

No segundo dia, o escanção Francisco Oliveira volta ao palco num workshop único de iniciação à enologia. Nesta iniciativa será possível absorver alguns conceitos básicos para quem quer conhecer um pouco melhor o universo dos vinhos. Depois não perca uma viagem pelos vinhos do Alentejo, Bairrada e Tejo.

No Portugal Wine Fest acontecerá ainda o lançamento oficial das novas colheitas do arrojado projecto vínico regional ILHA, pela voz da sua produtora Diana Silva.

Para fechar o último dia, o Chef Carlos Magno, do conceituado hotel Quinta da Casa Branca e autor da melhor entrada do mundo pela Cook Book da Small Luxury Hotels of The World, associa-se ao evento para uma experiência gastronómica que combinará as inspirações de dois dias de aromas intensos com os seus sentidos bem apurados!

O acesso ao evento tem o custo de 7€ para um dia e 10€ para dois dias, valor onde se inclui o acesso às experiências e actividades do evento.

AGENDA

28 JUNHO | Praça Central Forum Madeira

18h00 | Abertura Portugal Wine Fest

18h30 | Wine Flight - Douro - Dão | Escanção Francisco Oliveira

19h30 | Blandys Madeira Wine, Harmonização Vinhos Madeira | Eng. Francisco Albuquerque

21h00 | Cozinha de TERROIR | Chef Octávio Freitas

23h00 | Encerramento do Evento

29 JUNHO | Praça Central Forum Madeira

16h00 | Abertura Portugal Wine Fest

16h30 | Iniciação à Enologia | Escanção Francisco Oliveira

18h00 | Wine Flight - Alentejo - Bairrada – Tejo | Escanção Francisco Oliveira

19h30 | Vinhos Ilha - Apresentação e lançamento das novas colheiras | Produtora Diana Silva

21h00 | Cozinha de TERROIR | Chef Carlos Magno

23h00 | Encerramento do Evento