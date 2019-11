Fique com algumas sugestões de leitura nesta ‘Hora da Boa Vida’

Nesta rubrica ‘Hora da Boa Vida’, trazemos alguns títulos que fazem parte das novidades das maiores livrarias do país. Para aqueles leitores que se querem manter a par das novidades ou para quem já pensa nas prendas de Natal.

Imortal - José Rodrigues dos Santos

Resumo:

Um cientista chinês anuncia de surpresa o nascimento de dois bebés geneticamente modificados. Logo a seguir é raptado. A imprensa internacional interroga-se, os serviços secretos mexem-se. Tomás Noronha é interpelado em Lisboa por um desconhecido. Pertence à agência americana de tecnologia, DARPA, e revela-lhe um projecto secreto inspirado no Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. De repente, o apartamento onde ambos se encontram explode e o metro para onde fogem sofre uma colisão mortífera. O mundo parece enlouquecer e Tomás torna-se testemunha do maior acontecimento da história da humanidade. Transcendência. A nova aventura do grande herói das modernas letras portuguesas mostra-nos o momento em que a máquina supera o homem.

