Fiordes da Noruega no Costa Meraviglia

“O Verão no Norte da Europa, com os seus dias longos e cheios de luz, permite apreciar a beleza incomparável deste itinerário. Da espetacularidade dos cenários naturais dos fiordes à modernidade das grandes cidades; do branco glaciar ao colorido das pequenas vilas; do testemunho do legado Viking à fantasia dos Trolls, uma viagem de contrastes para umas férias enriquecedoras e relaxantes.”

Este cruzeiro pela terra dos vikings a bordo do Costa Meraviglia tem uma duração de 8 dias/7 noites e partida garantida para dia 2 de Setembro.

Tem início com voo Lisboa/Hambugo para embarcar em Kiel numa viagem com passagem por Copenhaga (Dinamarca), Hellesylt, Geiranger, Flam, Stavanger (Noruega), terminando em Hamburgo. O dia da chegada incluirá uma visita panorâmica a esta bela cidade e uma noite de estadia com regresso a Lisboa no dia seguinte.

Este cruzeiro tem um preço de 2 085€ por pessoa e inclui passagem aérea à partida de Lisboa com uma bagagem de porão de 23Kg, assistência nas formalidades de embarque, acompanhamento de experiente Guia durante todo o cruzeiro, 1 noite de hotel com pequeno-almoço em Hamburgo, transferes locais em moderno autocarro de turismo; viagem de 7 noites em camarote duplo interior em regime de pensão completa a bordo (sem bebidas), visitas panorâmicas com guias locais de língua portuguesa ou espanhola (mediante disponibilidade), exclusivas para o grupo, em Copenhaga, Hamburgo, Flam e Geiranger, em Stavanger acompanhamento do guia privado aos locais de maior interesse.

Seguro, taxas de turismo, serviço e portuárias e taxas de aviação, sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, bebidas, gratificações, suplemento de 15% sobre todas as bebidas compradas a bordo, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionado.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]