Fim de Semana Internacional de Fitness

Nos dias 25, 26 e 27 de outubro realiza-se a III Edição do International Fitness Weekend, no Pavilhão da Escola 2+3 do Caniço. Este mega evento de fitness conta com a presença de treinadores das equipas nacionais Les Mills de Espanha, França, Itália, Finlândia e Portugal, com principal destaque para Romain Prévedello, embaixador da Equipa Les Mills Internacional. O evento reúne a maioria dos ginásios da região numa perspectiva de divulgação de um estilo de vida mais saudável através da prática das mais conhecidas modalidades de fitness do mundo.

Este ano o parceiro social é a Liga Portuguesa Contra o Cancro, com principal ênfase na iniciativa ONDA ROSA, que visa sensibilizar para o rastreio e prevenção do Cancro da Mama. Todos os lucros revertem para a Associação.

O evento trará também uma iniciativa pioneira à Região - a corrida Plogging - que implica durante o percurso da prova a recolha de lixo.

A organização convida todos os interessados à participação quer nas aulas quer nos workshops de nutrição e fitness a decorrer no mesmo espaço.