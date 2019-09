Fim de semana em grande na Babel Diskool

Este fim-de-semana a animação está de volta à Babel Diskool!

Está convidado a assistir ao programa de rádio “Músicas do Arco da velha”, no sábado, a partir das 21h, que contará com a atuação de vários artistas da nossa terra e logo depois, a partir das 24h, não pode perder a incomparável performance dos DJS Paulo Camacho AKA BZ e Vítor Baptista, em conjunto com o Dj residente, Américo Nunez!

A animação irá prolongar-se pela noite dentro e você é o nosso convidado especial!

Além da música, já reservamos, para si, diversos whiskys e champanhes raros, bons runs, colecções completas de tequilas e cerca de 70 variedades de gins e cocktails diversos, para que não lhe faltem opções. Temos ainda ao seu dispor um salão de jogos, onde pode se divertir com os amigos e a família.

Este fim-de-semana todos os caminhos vêm dar à Babel Diskool!

Estamos no Entreposta da Cancela, por cima da bomba de gasolina.

Aberto todos os dias da semana das 20h às 6h.

Entreposto da Cancela (por cima da bomba de gasolina), 9125-123, Caniço.

Contactos:

968 572 777

[email protected]

Facebook

*Seja responsável, beba com moderação.