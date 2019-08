Fim de semana a Bombar é no Pestana CR7 Funchal

Já tem planos para este fim de semana? Não, então o Pestana CR7 dá uma ajuda!

É já hoje que o palco do Friday calling recebe os vencedores do concurso de bandas – NOS Summer Opening de 2013.

É isso mesmo, hoje a partir das 22h00, os AKOUSTIC JUNKIES, uma das bandas mais conhecidas e reconhecidas da Madeira, apresentam o seu novo repertório de originais e prometem abrilhantar a noite com aquela boa vibe que os caracteriza.

Venha dai, traga os seus amigos e não se esqueça... If you Rock, we Rock!

Friday Calling – entrada gratuita.

Já neste Sábado, é só subir as escadas em direcção ao melhor rooftop da cidade e deliciar-se com o melhor do Gin Francês – Citadelle, que será apresentado do jeito tradicional, mas também através de uma serie de combinações de cocktails que muito o surpreenderão.

A acompanhar este fim de tarde/Sunset teremos o Djing de Nuno Marcial, e não se esqueça, a piscina do Pestana CR7 chama por si.

Horário – 15h30 às 21h30

Valor – 10€ (1 bebida incluída).

*Seja responsável, beba com moderação.