Filme biográfico sobre Variações já chegou às salas de cinema da Madeira

Na Hora da Boa Vida desta sexta-feira, o DIÁRIO recomenda o filme ‘Variações’ que chegou ontem às salas de cinema da Madeira. A película conta os últimos anos de vida de António Variações, 35 anos depois da morte do cantor. Num filme biográfico que revela a história do homem por de trás do artista.

A película nasceu a partir das cassetes caseiras deixadas por António Variações. Através dessas gravações foi possível traçar os contornos da personalidade do artista.

Em ‘Variações’ os filmes cabem as músicas, os espectáculos, mas também as relações, como é o caso da amizade com Fernando Ataíde, que esteve ao lado do cantor até à morte.