Filho mais velho de Cristiano Ronaldo faz hoje 10 anos

Cristianinho faz hoje 10 anos. O filho mais velho de Cristiano Ronaldo já começou a receber mensagens da família através das redes sociais, tal como do pai, que diz estar incrédulo com a rápida passagem do tempo.

“Nem quero acreditar que o meu menino já tem 10 anos! Como o tempo passou... e desde sempre foste motivo de orgulho do pai que tanto te ama. Muitos Parabéns, Filhote! Um dia Feliz! Amo-te muito!”, escreveu na legenda da fotografia publicada no Instagram.

Também Dolores Aveiro recorreu àquela rede social para assinalar este dia especial, através da compilação de várias fotografias.

“Só Deus sabe a força extra que este meu neto me traz” e “deste um novo sentido à minha vida” são algumas das frases que se pode ler na longa mensagem publicada junto com o vídeo.

Elma Aveiro também deixou uma mensagem ao sobrinho, mostrando o quanto gosta de Cristianinho.

“Amo-te como se meu filho fosse” e “a tia estará sempre para ti” incorporam a mensagem da irmã de Ronaldo.