Mateo parece ter herdado do pai, Cristiano Ronaldo, o talento para a bola. Georgina Rodríguez publicou um Instastorie no Instagram, onde se pode ver um vídeo do menino a dar pontapés numa bola para marcar “golo”.

“Como o papá Cristiano Ronaldo”, escreveu, mostrando-se orgulhosa.

Ao mesmo tempo, a namorada do jogador assistia, através da televisão, à vitória por 3-0 da Juventus contra a Fiorentina. CR7 fechou a contagem na conversão de uma grande penalidade.