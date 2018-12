Filho de Ronaldo também já ‘colecciona’ troféus

Já não é novidade que Cristianinho está a seguir as pisadas do pai e, até, já vence troféus. Cristiano Ronaldo recorreu ao Instagram para demonstrar o orgulho que sente pelo filho. “Parabéns”, escreveu na legenda da fotografia onde aparece Cristianinho sentado com uma taça ao lado.

Esta publicação, que já rendeu inúmeros ‘likes’ e comentários, levou os seus seguidores a desafiarem Ronaldo a fazer uma conta de Instagram para o filho.

Recorde-se que Cristianinho joga nas camadas jovens da Juventus e conquistou o Torneio Galup.