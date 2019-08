Festa de Nossa Senhora de Guadalupe, no Porto da Cruz, dias 14 e 15

Nos dias 14 e 15, deste mês, a Freguesia do Porto da Cruz irá celebrar a festa em honra da sua padroeira: Nossa Senhora de Guadalupe. Uma festa que, de ano para ano, tem crescido levando cada vez mais pessoas àquela localidade.

Não faltarão as típicas barracas com comes e bebes e, claro está, a animação musical.

Para este ano o Restaurante Praia da Alagoa, em parceria com o Bar do Décio e o Maracujá Madeirense trazem à praia da alagoa as melhores sonoridades com os Dj’s Petter Nunez e Amériko Nunez, que irão actuar junto ao restaurante praia da lagoa e irão levá-lo ao rubro, nesta que promete ser a maior festa de sempre. A música irá arrancar às 23h do dia 14 e só vai terminar às 6h do dia 15 e nós vamos contar consigo!

A Empresa de autocarros SAM tem previstas diversas carreiras desde o Funchal até ao Porto da Cruz e vice-versa, durante toda a noite, também haverá um circuito dentro do Porto da Cruz para quem deixar o carro mais afastado.

Junte-se a nós e faça a festa connosco!

Restaurante Praia da Alagoa

Frente Mar - Porto da Cruz (Em frente ao Engenho do Norte)

[email protected]

Facebook/praiadaalagoa

291563255