Festa de Ano Novo no Capoeira Bar

O Capoeira Lounge Bar, no Caniço-de-Baixo, está a preparar uma festa de arromba com música e dança à mistura. O espaço estará aberto ao público, e a partir da 01:00 conta com seleção musical do DJ Nuno Marcial e um show de dança a cargo da PerformArt e seus bailarinos. Junte-se a nós e dê as boas-vindas a 2020 com muita animação. A festa custa 20€ por pessoa com direito a ceia após a meia-noite (canja tradicional, buffet de sandes) e uma bebida para brindar connosco ao novo ano.

Capoeira Lounge Bar

Rua Baden Powell, Caniço-de-Baixo

Galo Resort Hotels, Complexo Balnear lido Galomar piso – 2

