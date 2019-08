Festa da Uva e do Agricultor no Porto da Cruz

A festa da Uva e do Agricultor é, sem sombra de dúvidas, uma festa com grande impacto na freguesia do Porto das Cruz ou não fosse esta uma terra de forte tradição vinícola.

Nos dias 31 de agosto e 1 de setembro a animação estará de volta a esta localidade! Aposta forte, este ano, a exemplo de anos anteriores, para os grupos e artistas da nossa terra, e onde não faltarão as típicas barracas com comes e bebes.

Contamos com a sua presença e, já que vem para a zona este, aproveite e passe pelo Restaurante Praia da Alagoa. Aqui, tem a possibilidade de degustar uma boa refeição, tomar uma ponchinha ou, simplesmente, um café, na nossa ampla esplanada!

O convite está feito!

Aguardamos a sua visita!

Restaurante Praia da Alagoa

Frente Mar - Porto da Cruz (Em frente ao Engenho do Norte)

[email protected]

Facebook/praiadaalagoa

291563255

*Seja responsável, beba com moderação.