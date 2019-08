Festa ‘Colors Pxo 2019’ com boa adesão na ilha dourada

Já começou uma das grandes festas anuais da ilha dourada: ‘Colors Pxo 2019’’.

Este ano, a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo abraçou este projecto com o Basquete Clube do Porto Santo e o evento decorre neste momento no parque de campismo da ilha dourada.

É uma festa juvenil onde os adultos também devem ir, pois tem música e outros pontos de interesse.

Para os mais pequenos existem vários entremetimentos, como gigantescos insufláveis.

O ponto alto são os disparos de pós coloridos que várias vezes a organização lança sobre os visitantes.

Esta mega festa começou às 15 horas e vai até decorrer até ao início da noite no parque de campismo do Porto Santo.