Férias de Verão em Cuba

Este Verão aproveite os voos directos de Lisboa e vá até às Caraíbas conhecer um dos paraísos na Terra. Para além das paisagens belíssimas, das praias a perder de vista e águas mornas, da história espelhada nas ruas e nos monumentos, da arquitectura, Cuba tem tudo a ver com os sentidos: a música sempre omnipresente, os cheiros a tabaco e a rum, o sorriso fácil dos locais, a alegria contagiante dos cubanos.

Escolha um dos programas de férias que aqui sugerimos e explore tudo isto e muito mais:

Lisboa - Varadero desde 1 287€

Programa de 9 dias/7 noites com partidas de 22 de Junho a 13 de Outubro em voos directos Orbest.

Lisboa - Cayo Coco/Guillermo desde 1 290€

Programa de 9 dias/7 noites com partidas de 22 de Julho a 10 de Setembro em voos directos Euro Atlantic.

Lisboa – Circuito Colonial (Cayo Coco, Trinidad, Havana) desde 1 948€

Programa de 9 dias/7 noites com partidas de 22 de Julho a 10 de Setembro em voos directos Euro Atlantic.

Os preços, por pessoa e em alojamento duplo, incluem passagem aérea Lisboa/Cuba/Lisboa em classe económica com direito ao transporte de 20kg de bagagem, transferes aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 7 noites de alojamento no hotel (4* ou 5*) e regime seleccionados, Seguro Multiviagens, taxas de aeroporto, segurança, combustível e de saída (sujeitas a alteração sem aviso prévio). Não inclui despesas de reserva, voo desde o Funchal, visto-tarjeta de entrada em Cuba (cerca de 28€), extras de carácter pessoal e tudo o que não se encontre devidamente especificado como incluído no programa.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]