Feels Like Home, a melhor solução para Gestão de Alojamento Local

Com uma estrutura profissional e com as valências necessárias para responder aos desafios e especificidades do sector, o Grupo Feels Like Home oferece uma solução totalmente integrada para Proprietários e Hóspedes, começando pela preparação do imóvel, passando pela angariação e gestão de reservas e incluindo o check-in, check-out, lavandaria e limpeza das propriedades em cada reserva.

Fundado em 2012, o Grupo tem cerca de 450 unidades de alojamento sob gestão exclusiva, o que se traduz num forte posicionamento em Portugal, sendo, neste momento, Líder de Mercado de Alojamento Local. A experiência no sector permitiu um crescimento sustentado ao longo dos anos, baseado no rigor, na transparência, na excelência de serviço e na estreita relação com o Proprietário e o Hóspede.

Se procura uma solução de confiança para a gestão da sua propriedade e para mais informações sobre os nossos serviços, contacte-nos através do telefone +351 964 521 563 ou do email [email protected]

www.feelslikehome.pt| Instagram – feelslikehomeportugal | Facebook – Feels Like Home Portugal