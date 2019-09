Fátima Lopes já está em Paris

Fátima Lopes está já em Paris, onde apresenta amanhã, 29 de Setembro, a 42.ª colecção da sua carreira, no palco da Paris Fashion Week.

O desfile acontece no Salon des Miroirs, no coração da capital francesa, onde última os pormenores com a sua equipa de bastidores, do qual fazem parte manequins, cabeleireiros, maquilhadores e aderecistas.

Recorde-se que, tal como o DIÁRIO já havia noticiado, a designer madeirense leva a Paris a colecção Primavera/Verão 2020 denominada ‘Exotic Nature’ (Natureza Exotica) inspirada na Madeira e no Porto Santo, nomeadamente nos jardins exóticos do Hotel Savoy Palace, no Funchal, e na areia e águas turquesas da Ilha Dourada.

Os 40 coordenados que compõem esta colecção exótica, sedutora e sensual serão desvendados à imprensa estrangeira às 15 horas (14h em Lisboa).