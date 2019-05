Fanta testa três novos sabores

Uma autêntica batalha de sabores de estilo medieval é a proposta da Fanta para eleger o novo sabor que vai passar a fazer parte do seu portefólio. A jogo vão Morango & Kiwi, Frutos do Bosque ou Pêssego & Damasco, “todos sem adição de açúcar, apenas com os açúcares naturalmente presentes nos sumos de frutas”.

O desafio da campanha está no facto de serem os próprios consumidores a ajudar a marca a decidir qual dos três sabores veio para ficar no mercado.

Desafio à juventude

Esta é a primeira vez nos últimos dez anos em que a Fanta propõe uma inovação de sabores, neste caso em particular muito dirigida ao público-alvo: jovens que fazem parte da Geração Z, caracterizada por querer experimentar coisas novas, pela ânsia de poder de decisão e que está profundamente comprometida com as suas marcas, graças à existência de novos canais de comunicação, como as redes sociais, que o permitem.

Morango & Kiwi, Frutos do Bosque e Pêssego & Damasco são os sabores que vão competir nesta batalha, representados na campanha publicitária por três reinos: vikings, cavalheiros e druidas, respectivamente. Vão estar disponíveis a partir de agora e até setembro, já que é uma edição limitada. Quando a votação terminar, o sabor vencedor será anunciado. As bebidas só serão comercializadas no formato de lata de 330ml.

A campanha publicitária, idealizada pela McCann, contou com as produtoras El Pueblo e El Ranchito, esta última vencedora de um prémio Emmy pelo seu trabalho com efeitos especiais na icónica série “Game of Thrones”. A votação será feita através da hashtag #Fantabyus.

Estes novos sabores, que já existem noutros países e que a Coca-Cola Ibérica está agora a procurar introduzir no mercado a pedido dos consumidores, vão estar disponíveis nos hipermercados, lojas de conveniência e em cafés e restaurantes, durante cerca de cinco meses. Durante esse tempo, os consumidores vão ter a oportunidade de provar os diferentes sabores e defender os seus favoritos ao votar nas redes sociais.

“Vamos dar-lhes voz para participar da decisão. A Batalha dos Sabores Fanta é criada por e para eles”, explica Tiago Santos Lima, director de relações externas da Coca-Cola para Portugal. Esta é uma acção inédita que a marca lança pela primeira vez em Portugal e Espanha. “O conceito já foi desenvolvido noutros lugares, mas com uma dinâmica e comunicação diferentes. Agora pegamos nessa ideia e adaptamos ao nosso negócio e aos nossos consumidores”, reforça Tiago Santos Lima.

Nova Fanta Laranja

A Fanta está já há vários anos comprometida com a oferta de mais opções com baixas calorias. Além das versões sem adição de açúcar, este ano a Fanta Laranja irá reduzir a quantidade de açúcar em 42%, mantendo todo o seu sabor. Com esta redução, todas as variedades de Fanta comercializadas em Portugal ficam baixas em calorias, tendo uma quantidade de açúcar inferior a 5 g/100 ml.

A Fanta Zero, opção sem adição de açúcar da Fanta, cresceu 72% em 2018, alcançando 60 milhões de litros, o que representa 14% do volume total da marca Fanta.

Uma renovada Fanta Laranja chegará ao mercado em Junho, com uma redução de 42% a menos de açúcar, além da redução gradual que vem ocorrendo desde 2014, e tudo isso sem perder o sabor original.