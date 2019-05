Hylana Câmara, uma famosa maquilhadora brasileira, veio à Madeira passar umas férias com a sua cara-metade e diz que não consegue superar as saudades que sente da ilha.

Contando com cerca de 71 mil seguidores na rede social Instagram, a jovem que usa o seu canal de Youtube para mostrar todas as técnicas das suas maquilhagens partilhou imagens na Calheta e Pico do Areeiro.

“A Madeira é linda, espero que tenhas gostado” ou “Amo essa ilha. Está repleta de magia” são alguns dos comentários que se podem ler nas publicações efectuadas pela brasileira.